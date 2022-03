Renaat Schotte stelt zich vragen over coronaprotocol: "Als je ziet wat er in dagelijkse leven allemaal mag ..."

In Parijs-Nice staat Christophe Laporte na drie dagen nog steeds te blinken in de gele trui. En met mondmasker voor de interviews.

Voor Renaat Schotte is dat een vreemd beeld in de huidige omstandigheden: "Ik vraag me af waarom dat coronaprotocol nog altijd van kracht is", klinkt het bij Sporza.

Kunstmatig in stand houden?

"Als je ziet wat er in het dagelijkse leven allemaal mag, lijkt het tijd om dat ook in de koers te laten voor wat het is. Zo'n interview met mondmasker, dat is heel vreemd geworden."

"Dat mag je wel zeggen", pikte José De Cauwer in. "De vraag is hoelang ze dat nog kunstmatig gaan blijven proberen in stand houden."