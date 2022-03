Tom Boonen is zeker: "Hij kan de Ronde van Vlaanderen nu al winnen"

De Ronde van Vlaanderen en Tadej Pogacar. Vlaanderens mooiste blijft een heet gespreksonderwerp, met winstkansen voor de Sloveen.

Voor Tom Boonen is het duidelijk dat Pogacar zich kan laten zien. “Pogacar kan de Ronde van Vlaanderen nú al winnen. Je hebt zo van die supertalenten, die hun gebrek aan ervaring makkelijk kunnen compenseren met fysieke overschot. Hij is er zo één”, zegt Boonen aan Het Laatste Nieuws.

Het parcours is eigenlijk op zijn lijf geschreven. “Hoe lastiger, hoe eenvoudiger voor hem om het verschil te maken. Dat flitsen, snel denken en handelen, reageren op onvoorziene omstandigheden: helemaal zijn ding.”

Al zal het nu niet met een lange solo lukken, zoals in de Strade Bianche. “Als dat niet nodig is, moet je het risico niet nemen. Je weet nooit wat er onderweg gebeurt. Hij blijft ook maar een mens. Beter past hij zijn tactiek aan aan de omstandigheden, omdat hij over verschillende wapens beschikt om het af te maken. Dat maakt het zo moeilijk koersen tegen hem.”