Van Aert verschijnt met verband rond knie aan start derde rit Parijs-Nice: "Het was toch een iets diepere wonde"

Voor de start van de derde rit in Parijs-Nice was de knie van Wout van Aert nog een gespreksthema. Van Aert draagt dan ook een wit verband rond zijn linkerknie, die een dag eerder bloedde na een val. Jumbo-Visma liet al snel weten dat Van Aert oké was.

Dat is ook zo, maar bij het opmeten van de schade, zijn Van Aert en zijn ploeg wel tot een vaststelling gekomen. "Het was toch een diepere wonde dan ik kon inschatten", erkende Wout van Aert bij VTM. "Ik heb het goed kunnen verzorgen en heb goed kunnen slapen. Een beetje afwachten hoe het voelt."

Enkel een volledige dag in het peloton kan Van Aert op dat vlak iets wijzer maken. "Voorlopig hindert het mij niet, anders zou ik ook niet aan de start staan. Het was toch een iets diepere wonde dan een oppervlakke schaafwonde."

SPRINTEN OF SPAREN VOOR TIJDRIT?

De vraag is dus ook: gaat Van Aert meesprinten aan de aankomst of niet? "Het is een heel lastige sprint. De laatste twee kilometer lopen omhoog. Dat is wel iets dat ik graag doe, maar eerst kijken hoe ik mij voel. Als ik mij niet goed voel, zal ik mij misschien meer richten op de tijdrit, in de hoop van beter hersteld te zijn. Dat zullen we in de koers zien."