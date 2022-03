🎥 De nul is weg bij Tim Merlier, de zegehonger nog niet: "Nu gaan we voor meer"

Het duurde toch eventjes eer Tim Merlier zijn eerste zege van het seizoen kon pakken. De nul is nu weg, dat moet toch enigszins een opluchting zijn. Meer overwinningen mogen er uiteraard nog altijd bijkomen, geeft de sprinter van Alpecin-Fenix aan.

"Dit voelt goed", zegt Merlier na het wegvegen van de nul. "De vorm is al lange tijd goed, maar dat was niet te zien aan de resultaten." Na vorig jaar al te winnen in de Giro, lukt het nu opnieuw op Italiaanse wegen. "Ik ben blij dat ik de eerste overwinning hier in Italië kan pakken."

"Het was weer heel hectisch", vervolgt Merlier. "Eerst moest ik de klimmetjes zien te overleven. Dat was het eerste doel van de dag. Op het einde bracht mijn ploeg me in goede positie en moest ik het in de sprint zelf klaren." Marc Soler van UAE reed nog even voorop. "We kenden het tijdsverschil niet, maar we hebben uiteindelijk de kloof wel kunnen dichten."

Kan Tim Merlier in de derde etappe van de Tirreno-Adriatico opnieuw de handen in de lucht steken? "Ik hoop het. We hebben de eerste overwinning al beet. Een rit winnen was het doel van de ploeg deze week. Nu gaan we voor meer."