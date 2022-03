🎥 Peter Sagan laat dan toch al een eerste ereplaats optekenen: "Ik probeer nog beter te doen"

Tot dusver gaf Peter Sagan nog niet blijk van een goede conditie. Een eerste ereplaats zat er in de Tirreno wel in: de Slovaak finishte vierde in de tweede etappe. Sagan moet net als vorig jaar na een heftige coronabesmetting een conditionele achterstand ophalen.

In de Tirreno geeft Sagan dus de eerste tekenen van beterschap. Vooral bij de positionering in aanloop naar de sprint toonde Sagan dat hij dat aspect nog altijd uitstekend onder de knie heeft. De drievoudige wereldkampioen knokte zich succesvol naar het wiel dat hij wilde hebben. Vervolgens kwam het uiteraard aan op pure sprintsnelheid. "Ik begon misschien een beetje te vroeg. Ik probeerde mijn sprint te lanceren. Ik zat vooraan, maar in de laatste honderd meter passeerden drie renners mij nog." 🎙 @petosagan - Post-race reaction - #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/WDc42Ey13P — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) March 8, 2022 Zijn vierde plek in Sovicille is veruit zijn beste uitslag tot dusver voor TotalEnergies. Wellicht volgt in de derde etappe in de Tirreno een nieuwe kans. "Vierde is goed, maar ik probeer nog beter te doen."