Aanval Evenepoel strandde door afwezige signalisatie: "Zonde, want op gegeven moment zag het er goed uit"

Bij een betere signalisatie zat er misschien wel wat meer in voor Remco Evenepoel, na de aanval die hij plaatste in de vijfde rit van de Tirreno-Adriatico. Niet lang nadat Evenepoel aan de boom had geschud, werd hij samen met Pogačar en Vingegaard verkeerd gestuurd.

"Ik voelde me goed en had een fantastische ploeg rond mij, die hard werkte om me te beschermen. Toen UAE het tempo de hoogte injoeg, wist ik dat het moment voor de juiste aanval was gekomen. Enkel Pogačar en Vingegaard gingen mee", deed Evenepoel het relaas van zijn initiatief.

NIEMANDSLAND

Niet veel later brak dan het meest besproken moment uit de etappe aan. "We gingen voluit in de afdaling en hadden een mooie kloof, maar dan belandden we in niemandsland en signaleerde niemand dat we naar rechts moesten gaan. In plaats van rechtsaf te slaan, reden we rechtdoor en de veelbelovende aanval eindigde daar."

Sterker nog: Evenepoel was op achtervolgen aangewezen. "Gelukkig had ik de benen om de kloof weer te dichten. Ook met wat hulp van Ballero (Ballerini, red.) slaagde ik er in om weer aan te sluiten." Gelukkig maar. Wie over deze rit iets wil navertellen, kan niet om het verkeerd sturen van Evenepoel, Pogačar en Vingegaard heen. "Het is zonde, want op een gegeven moment zag het er goed uit."