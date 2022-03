🎥 Wie het meest de show stal op de Col de Turini? Het wel héél uitbundige zoontje van Primož Roglič

Primož Roglič klom naar de overwinning op de Col de Turini. Naast hijzelf was ook zijn zoontje daar helemaal mee in de wolken. Het jongetje mocht mee deel uitmaken van de podiumceremonie en ging op dat podium alvast helemaal los.

Lev, het zoontje van Primož Roglič, was duidelijk al goedgemutst toen hij samen met zijn papa naar het podium stapte. Goed ingeduffeld ook, met kledij van Jumbo-Visma, want op zo'n berg kan het al wel eens heel koud worden.

Eens ze dan plaatsnamen op het podium, was Lev niet meer te houden. Hij kraaide van plezier en schreeuwde het uit van de pret. Daar hoorde zelfs een sprongetje bij. De meest uitbundige telg van het Roglič-geslacht is zo meteen gekend.

Het gele leeuwtje, dat Primož Roglič als leider in de koers opnieuw in ontvangst mocht nemen, was uiteraard ook voor de kleine Lev.