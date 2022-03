"Hij kon geen pap meer zeggen": meesterknecht van Aert reageert na sterk staaltje én geeft topfavoriet voor Milaan - San Remo aan

Straf wat Wout van Aert liet zien in de slotrit van Parijs-Nice. Quasi op zijn eentje slaagde hij erin om Primoz Roglic in het geel te houden en zo eindwinnaar te maken na de poging tot putsch van Simon Yates.

"Hoevaak Primoz me al bedankt heeft? Hij heeft me nog niet vaak genoeg bedankt", kon er bij Sporza zoals steeds een mopje vanaf bij Wout van Aert.

"Hij kon nog amper pap zeggen aan de finish. Ik denk dat we daarvoor ploegmaats zijn. Het was een rit waarvan we op voorhand wisten dat ik er moest zijn voor hem, dat bleek ook nodig."

Goede conditie

Voor van Aert opnieuw een teken dat de benen goed zijn met oog op het klassieke voorjaar: "Als je de laatste dag van een slopende week nog over deze benen kan beschikken, is dat een goed teken."

Te beginnen dus met Milaan - San Remo. "Ik topfavoriet? Ik denk eerder aan Pogacar. Die reed op elke molshoop weg in de Tirreno, hij zal zeer moeilijk te volgen zijn op de Poggio."