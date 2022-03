Ook Sloveen van Jumbo-Visma heerst: "Kon controle behouden tijdens aanvalspogingen van Yates en Quintana"

Slovenen boven in de koers. Die van UAE in de Tirreno, die van Jumbo-Visma in Parijs-Nice. Yates en Quintana probeerden wel om Primož Roglič het vuur aan de schenen te leggen, maar het was een maat voor niets. Roglič was de koning van de Col de Turini.

Iedereen wist dat de zevende etappe in Parijs-Nice cruciaal ging zijn. "Het was een snelle koers vanaf het begin, maar ik voelde me goed." Aangezien Roglič al stevig in de leiderstrui zat, was het aan de rest om hem aan te vallen. "Ik kon steeds volgen en de controle behouden tijdens de aanvalspogingen van onder anderen Yates en Quintana." KLAAR VOOR SLOTRIT En als je dan nog een stevig eindschot achter de hand hebt, kun je ook nog de ritzege meegraaien. "Ja, alles verliep zoals ik hoopte." Roglič kijkt nu uit naar de beslissende etappe: de slotrit van en naar Nice. "Ik ben er klaar voor." Er staan nog wel enkele beklimmingen op het programma, maar met een voorsprong op Simon Yates van 47 seconden en een minuut of meer op de rest, ziet het er voor Roglič en Jumbo-Visma uitstekend uit.