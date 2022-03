Amper 59 van de 154 renners haalden de finish in koers naar de zon: "Ligt aan totaalpakket van dingen waarin we nu leven"

Parijs-Nice begon een week geleden met 154 renners in Mantes-la-Ville. Een aantal valpartijen, een uitbraak van ziektes en het slechte weer op de slotdag hebben voor een echt slagveld gezorgd.

Aan de laatste etappe begonnen amper 88 renners, daarvan wisten er uiteindelijk zelfs maar 59 de eindstreep in Nice te halen.

Bezwaarlijk een derde van het peloton haalde dus de finish, toch wel enigszins opvallend te noemen allemaal.

Gezondheid

"De laatste twee dagen waren vrij straf, met slechte weersomstandigheden", aldus José De Cauwer in een reactie tijdens de live-uitzending bij Sporza.

"De renners mogen blij zijn met het totaalpakket van acht dagen. Het is al vaak slechter geweest en qua gezondheid hebben we weliswaar veel renners verloren, maar dat ligt aan het totaalpakket van dingen waarin we nu leven."