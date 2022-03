Tadej Pogacar doet opvallende uitspraak na zege in Tirreno-Adriatico: "Covid heeft me geholpen"

Tadej Pogacar schreef zondag de Tirreno-Adriatico op zijn naam en had daar ook een misschien wel wat vreemde uitleg voor.

Dat Pogacar in topvorm is, dat is ondertussen meer dan duidelijk geworden. Na zijn zege in de Tirreno-Adriatico kwam hij ook met een opvallende uitleg.

"Misschien heeft COVID me wel geholpen", zei Pogacar. "Ik heb er niet veel last van gehad. Ik was in de Sierra Nevada op stage.”

“Vijf dagen heb ik niet getraind, vijf dagen kon ik relaxen, het hoofd leeg maken, even de riem er af. Mijn vriendin was bij mij, het was een toffe tijd."