Verspilde Wout van Aert opnieuw te veel krachten? "Zal antwoorden na Parijs-Roubaix"

Wout van Aert houdt een goed gevoel over aan Parijs-Nice, al is het vooral uitkijken wat deze rittenkoers op lange termijn van gevolgen heeft.

In de sprints kwam hij nog wat te kort, maar de overwinning in de tijdrit heeft duidelijk veel deugd gedaan voor Wout van Aert.

Ook zijn vorm op de laatste dag, waarbij hij Roglic in het geel hield, bewijst dat de conditie heel goed zit. Een opsteker voor het vertrouwen ook.

Al kan je daar achteraf wel een terugslag van krijgen. Zo verloor hij vorig jaar te veel krachten in de Tirreno-Adriatico. “Ik ga deze vraag beantwoorden na Parijs-Roubaix”, lacht Van Aert bij Het Nieuwsblad. “Mijn antwoord zou te gemakkelijk kunnen terugkomen in mijn gezicht.”

“Dit was de laatste zware week die ik nog had voor mijn klassiekers. Nu is het zaak om te rusten zodat de conditie nog iets beter wordt en te proberen de vorm tot het einde van de kasseiklassiekers aan te houden.”