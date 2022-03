Voorbode voor de Tour? Van Aert houdt met groene trui ook iets over aan Parijs-Nice: "Leuk doel om voor te gaan"

De groene trui in Parijs-Nice is voor Wout van Aert. Als Van Aert die ook straks in de Tour weet te pakken, zou dat het absolute droomscenario zijn. Met ook het geel voor Roglič was het dus een uiterst geslaagde Parijs-Nice voor Jumbo-Visma.

Na zijn derde plaats in de derde rit trok Van Aert voor het eerst de groene trui aan, want Jakobsen spurtte niet mee in Dun-le-Pastel. Het was toen nog enigszins tegen wil en dank. Van Aert zei 'gesjareld' te zijn voor de tijdrit, nu hij zijn tijdritpak niet kon aantrekken. Het bleek geen probleem: die tijdritzege kwam er toch. Nadien wilde Wout van Aert die groene trui uiteraard niet meer afstaan en dat deed hij ook niet meer. Van Aert werd eindwinnaar in het puntenklassement met 72 punten. De tweede werd nog ploegmaat Primož Roglič met 50 punten. Mads Pedersen eindigde derde in het puntenklassement met 44 punten. © photonews "Het was een leuk doel om voor de groene trui te gaan", aldus Wout van Aert. Reeds voor de start van de laatste rit stond Van Aert er goed voor. "Ik zat er goed bij en heb nog wat punten gepakt, waardoor ik zeker was van dit klassement", verklaarde de groene man.