Fabio Jakobsen: "Alaphilippe is speciale renner, maar dat betekent niet dat we zonder hem niets kunnen klaarspelen"

De afwezigheid van Alaphilippe bij Quick-Step betekent dat Fabio Jakobsen in Milaan-Sanremo een groot deel van de verantwoordelijkheid draagt. Terwijl het eerst niet voorzien was dat de sprinter zou starten.

Jakobsen had wel zelf laten blijken dat hij graag Milaan-Sanremo zou rijden. "We hebben er voor de Ronde van de Algarve voor het eerst over gesproken. Ik moest het in mijn achterhoofd houden, want als bijvoorbeeld Alaphilippe voorop zou zijn, is het altijd goed om nog een sprinter achter de hand te hebben. Na Tirreno-Adriatico konden de ploegleiders zien wie tot wat in staat was."

Jakobsen zelf reed Parijs-Nice. "De laatste zestig kilometer van Milaan-Sanremo zijn dicht bij Nice. Ik heb vorige zondag de verkenning gedaan met Wilfried Peeters. Er werd mij gezegd om goed te recupereren, omdat ik waarschijnlijk wel een plek in de selectie zou hebben."

NIET IN ZETEL NAAR EEN SPRINT KIJKEN

Massasprints in Sanremo zijn de laatste jaren nochtans gering. "Als ik prestaties van sprinters voor de geest haal, denk ik aan de tweede plaatsen van Ewan en de zeges van Démare en Degenkolb. Het is niet elk jaar in de sprint, maar als het dan wel een sprint is en je zit in de zetel, zou dat spijtig zijn."

© photonews

Aan Jakobsen om te overleven bergop. "De Capo Berta is de lastigste klim, qua percentages. Op de Cipressa zal het tien minuten aan een hoog tempo zijn, ik zou in staat moeten zijn om daar bij de groep te blijven. Op de Poggio is het een inspanning van vijf minuten, daar is het volle gas voor iedereen. Ik zou graag zeggen dat ik kan sprinten na 290 kilometer, maar de waarheid is dat ik zelf geen idee heb. Het is fifty fifty."

QUICK-STEP GAAT ALTIJD VOOR RESULTAAT

Het hangt van allerlei factoren af of de Nederlander kan meedoen voor de prijzen. Het is wel van hem dat het bij Quick-Step moet komen door de afwezigheid van Alaphilippe. "Er zal meer verantwoordelijkheid op mijn schouders komen. Ik ben hier voor de ervaring, maar in dit team gaan we ook voor een resultaat", beseft Jakobsen.

De winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne rekent natuurlijk wel nog op zijn ploegmaats. "Bagioli, Štybar en Sénéchal kunnen op een goede dag in de finale misschien iets speciaal proberen. Er zijn een paar grote favorieten en wij moeten een manier vinden om het in ons voordeel te doen uitdraaien. Julian Alaphilippe is een speciale renner, maar dat betekent niet dat we zonder hem niets kunnen klaarspelen."