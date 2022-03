Fabio Jakobsen denkt dat ploeg van Mathieu van der Poel toch ook mee voor een sprint kan zorgen

Er schieten weinig pure sprinters over voor Sanremo. Jakobsen, hij wel. Zijn landgenoot Van der Poel komt ook aan de start. Maar misschien werkt Alpecin-Fenix toch ook mee voor een sprint.

Het is een bedenking die Jakobsen maakt. De renner van Quick-Step moest goed nadenken toen hem op de persbabbel gevraagd werd welke ploegen mee voor een sprint zouden zorgen. "Trek misschien, voor Pedersen. Israel-Premier Tech zal rijden voor Nizzolo. Ineos zal misschien nog iets doen voor Viviani. Aan de top van de Poggio, wat ga je daar als ploeg nog rechtzetten? Dan is het nog twee kilometer aan de aankomst."

"Je moet zien dat je als ploeg goed aan de voet van de Poggio geraakt", vervolgt Jakobsen. "Dan hangt het er vanaf hoe goed ik zelf ben. Nadien is het nog twee kilometer tot de finish. Een late uitval kan ook nog, dat zagen we vorig jaar met Jasper Stuyven. Het is moeilijk om dan nog echt te controleren. Van der Poel rijdt mee, maar zijn ploeg kan in theorie ook nog voor Philipsen rijden. Die zou bij een sprint ook een goede kans maken."

EERSTE KEER ZEVEN UUR OP EEN FIETS

Dat zal het dan wel zijn qua ploegen die voor een sprint rijden. Jakobsen wil ook de koersbeleving laten doordringen bij zijn debuut in Milaan-Sanremo. "Het is mijn eerste Monument. Het zal de eerste keer zijn dat ik zeven uur na mekaar op de fiets zit. Het is ook het Monument waarin ik het meeste kans zal maken. Wie had anderhalf jaar geleden gedacht dat ik hier zou staan?"

Dit is uiteraard dé klassieker die snelle mannen op hun verlanglijst hebben staan. "Als sprinter droom je hiervan.Op de Cipressa en Poggio zal ik niet genieten, maar voorts ben ik blij dat ik op de fiets zit."