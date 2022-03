Philippe Gilbert kritisch over de vele zieken: "We betalen nu voor de beslissingen die zijn genomen"

Philippe Gilbert rijdt voor de laatste keer Milaan - San Remo. Een zoektocht naar zijn vijfde monument, al is de kans op een zege klein.

Philippe Gilbert zag de voorbije week heel wat renners ziek uitvallen in Parijs-Nice en ook in Milaan - San Remo zijn heel wat toppers er niet bij.

Zo ook snelle man Caleb Ewan van Lotto Souda bijvoorbeeld. En dat maakt misschien wel een verschil voor Gilbert. "Ach, ik ben realistische. Ik hoop dat Wout van Aert wint", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Immuunsysteem

Over de vele zieken had hij wel wat te zeggen: "Dat komt door de mondmaskers. Iedereen is zijn immuunsysteem kwijtgeraakt de voorbije twee jaar."

"We betalen nu voor de beslissingen die zijn genomen. Het is logisch dat alle ziektes zoals griep nu opnieuw rondgaan."