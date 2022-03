Primavera enige Monument dat Philippe Gilbert niet wint: "Voor vijfde Monument gaan, was een motivatie"

Een laatste mogelijkheid was het ook om zijn strive for five succesvol af te ronden en ook Milaan-Sanremo op zijn palmares te zetten. Al had Gilbert vooraf ook al door dat dat waarschijnlijk niet ging gebeuren. "Zoals vele andere renners die Parijs-Nice gereden hebben, werd ik ziek en kreeg ik bronchitis. Daardoor had ik moeilijkheden bij de ademhaling."

Dat zegt al genoeg. "Dan weet je dat het moeilijk gaat worden, want in zo'n snelle editie van Milaan-Sanremo moet je honderd procent zijn. Jammer genoeg kan ik er weinig aan doen. Het is zonde dat ik ziek werd juist voor ik een laatste keer Milaan-Sanremo ging rijden."

"... to be 100% in such a fast edition. Unfortunately I can’t do much about it, but it’s just a pity that I became ill just before the final time racing Milano-Sanremo. Because going for that 5th Monument was one of the factors that kept me motivated to keep on training hard."