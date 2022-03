Van Aert deed er alles aan om te winnen maar stelt het zonder prijs in Sanremo: "Ik ga strijdend ten onder"

Milaan-Sanremo komt voorlopig geen tweede keer op het palmares van Wout van Aert. Die deed er alles aan om te winnen, maar bolde uiteindelijk pas als achtste over de streep.

Wout van Aert was nochtans op de afspraak op de Poggio. "Ik verspeelde veel energie bij de aanvallen van Pogańćar. Daardoor lukte het me niet om mee te zitten op het moment dat Mohorińć aanging. Ik wist dat hij een gevaarlijke klant was. Je kunt hem geen tien meter geven, want dan is de vogel gevlogen."

Dat is ook gebleken. Aan Van Aert lag het zeker niet. "Ik koerste in de achtervolging om te winnen. Misschien waren anderen al bezig met een podiumplaats. Dat is natuurlijk hun goed recht. Ik denk niet dat we de koers op een andere manier hadden moeten aanpakken. Ik ben ontzettend blij met het werk dat de ploeg leverde."

Van Aert kan zichzelf dan ook weinig verwijten. "Als ik niet kan winnen, dan ga ik het liefst strijdend ten onder. Ik denk dat dat wel het geval is."