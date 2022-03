Girmay opnieuw naar Eritrea? Ploegmaat Bakelants heeft plannetje om winnaar Gent-Wevelgem in het land te houden

Dat Biniam Girmay een goeie renner is, hadden we in het voorjaar al enkele keren mogen bewonderen. Al mogen we zijn overwinning in Gent-Wevelgem toch nog steeds een stunt noemen.

Girmay zou normaal gezien zelfs niet eens aan de start staan in Gent-Wevelgem. De E3 zou de enige klassieker zijn waar hij aan de start ging staan in België voor hij opnieuw richting vrouw en kinderen zou trekken in Eritrea. Maar de vlucht van Girmay vertrok pas maandag en dus kon hij ook Gent-Wevelgem beslechten.

Na zijn overwinning zou hij normaal gezien een van de favorieten zijn in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen maar hij zal dus opnieuw in zijn thuisland zijn. Wanty Groupe Gobert-ploegmaat Jan Bakelants had alvast een voorstel om Girmay ook aan de start te krijgen in de andere Vlaamse klassiekers: zijn familie naar België laten overkomen om zo voor een familiereünie te zorgen. Zou Girmay dat ook willen?