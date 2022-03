Küng verwijst naar jaar dat Van Avermaet won en denkt niet aan 'putsch' zoals op Paterberg: "Maar Jumbo zal sterk zijn"

Stefan Küng was in de E3 derde. Enkel twee Jumbo's bleven hem voor. De zege van Greg Van Avermaet uit 2017 geeft de Zwitser moed voor Gent-Wevelgem.

Wielerkrant sprak met Küng voor de start en legde hem de vraag van de dag voor: hoe de Jumbo's volgen of zelfs kloppen? "Hehe. Dit is weer een andere koers. We weten dat we drie keer de Kemmelberg over moeten, maar de aanloop daarnaartoe loopt over bredere wegen. Ik denk niet dat je zoiets kunt doen zoals op de Paterberg, maar Jumbo-Visma zal weer sterk zijn en op de afspraak zijn met meerdere jongens."

Ik verwacht er bij te zijn in de finale

De renners van Jumbo-Visma maakten al indruk, maar Küng is zijn strijdvaardigheid dus nog niet verloren. We gaan ontdekken hoe de koers verloopt en een manier bedenken om hen te verslaan. Ik voel me goed, de benen zijn goed, dus ik verwacht er bij te zijn in de finale. Als Arnaud Démare er nog bij is, kunnen we zijn kaart ook trekken. Arnaud is ook in goede vorm."

Zo'n Gent-Wevelgem kan ook vol verrassingen zitten, geeft de man van Groupama-FDJ aan. "Je weet nooit hoe de koers verloopt. In 2017 won Greg Van Avermaet de koers, terwijl hij het zelf helemaal niet had verwacht. Hij zei toen na de finish: "Normaal werkt zoiets niet en hier werkt het!" Je weet nooit, er is altijd een kans."