Dries Van Gestel in de Ronde van Vlaanderen? "Mocht ik de baas van TotalEnergies zijn..."

Dries Van Gestel werd zondag derde in Gent-Wevelgem. Marc Sergeant is alvast fan van onze landgenoot.

“Een welgemeende proficiat aan het adres van Dries Van Gestel. Een totale verrassing kan je zijn podiumplek niet eens noemen. Hij fietste drie jaar geleden, toen nog bij Sport Vlaanderen-Baloise, al een keer een prima Ronde van Vlaanderen. Sindsdien heeft hij zijn eigen pad bewandeld. Niet via een Belgische ploeg, maar wel via TotalEnergies”, zegt Sergeant in Het Nieuwsblad.

Een opvallende keuze die Van Gestel maakte. “Niet veel Belgen worden beter in zo'n Franse ploeg, maar deze Van Gestel duidelijk wel. Dat toonde hij een paar weken geleden al door de Ronde van Drenthe te winnen, en nu weer met deze ereplaats. TotalEnergies is een ploeg met veel geld. De laatste jaren heeft ze geprobeerd om ook in het Vlaamse werk aansluiting met de top te krijgen. Eerst haalde het Terpstra en deze winter hebben ze het geprobeerd met Sagan.”

Dat schept meteen ook wat verwachtingen bij Sergeant. “Terpstra reed bepaald anoniem mee in Gent-Wevelgem, Sagan gaf zelfs op. Die twee renners zullen het straks niet doen voor TotalEnergies in de Ronde van Vlaanderen. Mocht ik er de baas zijn, ik zou niet twijfelen: vergeet Sagan en Terpstra volgende week en trek voluit de kaart Dries Van Gestel. Hij zal de Ronde van Vlaanderen niet winnen, maar hij kan wel een heel mooie ereplaats veroveren. Altijd beter dan wat Sagan er momenteel van bakt.”