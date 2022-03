En of hij er zal staan: "Heb een van mijn beste voorbereidingen ooit gehad", zegt Mathieu Van der Poel

Lange tijd was het onduidelijk of Van der Poel aan de start zou staan van De Ronde van Vlaanderen maar hij verraste alles en iedereen door er al te staan in Milaan-Sanremo. En als hij ons daar één ding getoond heeft, dan is het wel: als hij start, kan hij ook winnen.

Na Milaan-Sanremo koos Mathieu Van der Poel er voor om zich in de luwte voor te bereiden op de Ronde van Vlaanderen in de Internationale Week Coppi e Bartali. Al kon hij zich daar ook niet echt wegsteken. De winnaar van De Ronde won er een etappe en trok meermaals in ten aanval. "De waardes zijn momenteel supergoed, al is dat nooit een echte zekerheid voor de klassiekers zelf. Ik heb een van mijn beste voorbereidingen ooit kunnen doen door de lange rustperiode", klinkt het vol zelfvertrouwen in de online persconferentie daags voor het opwarmertje Dwars door Vlaanderen. Van der Poel was er niet bij in de E3 en Gent-Wevelgem maar aan hem moest ook niet utigelegd worden wie de andere favorieten waren: "Jumbo-Visma is enorm dominant en Pogacar kan alles. Ik kijk ernaar uit om weer te koersen. De Ronde is een eerlijke koers, de sterksten zullen vooraan zitten", verwacht hij. En zal hij daar ook bij zitten...?