Italiaanse wint sprint na Nederlands beukwerk, piepjonge Belgische knap mee het podium op

Niet enkel de mannen reden op woensdag hun Dwars door Vlaanderen, dat was ook het geval voor de vrouwen. En dat leverde spektakel op.

De hele dag lang waren er kopgroepen en uitvalspogingen, maar in de slotfase reed Annemiek Van Vleuten werkelijk alles dicht.

En daardoor kregen we in Waregem uiteindelijk een sprint met een vrouw of veertig om uit te maken wie de zege zou gaan pakken.

Consonni

De sprint werd eigenlijk op twee kilometer van de streep al aangetrokken door pure hardrijdster Ellen Van Dijk, waardoor heel wat benen werdern afgesneden.

Valcar trok de sprint aan voor Chiara Consonni en niemand die nog over de Italiaanse raakte. Na een aantal keren Balsamo dus opnieuw Italiaans succes in het Vlaams voorjaar. Julie De Wilde mocht knap mee op het podium.