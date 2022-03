Wat als winnaar zondag toch uit team van zieke Patrick Lefevere komt? "Paniek is een slechte raadgever"

De symboliek van een seizoen: bij Quick-Step is nu ook Patrick Lefevere ziek. En wat als de winnaar van de Ronde nu toch eens uit datzelfde team zou komen?

"We moeten accepteren dat het moeizaam loopt", zegt Patrick Lefevere over de prestaties van Quick-Step in de klassiekers. "Elf renners zijn ziek geworden. Ik zit nu ook ziek thuis, maar beter ik dan zij. Sommige van onze renners zijn gerecupereerd. Het is misschien goed voor ons dat Parijs-Roubaix een week later komt."

Hoe groot is het geloof dan in kopman Asgreen, die het zal moeten klaren voor de Wolfpack? "Kasper Asgreen heeft vorig jaar bewezen dat hij het kan. Hij is ook ziek geweest, maar ik hoop dat al onze zeven renners hun ding kunnen doen. In 2001 hadden we ook nog geen goed resultaat gereden en zetten we wel een één-twee-drie neer in Parijs-Roubaix."

SLIMMER ZIJN

"We moeten van onze moeilijke momenten leren", gaat Lefevere verder. "Paniek is een slechte raadgever. In Dwars door Vlaanderen plaatste Zdeněk Štybar op een bepaald moment een goede aanval. Er volgde dan een tegenaanval van Pogačar, op die momenten moeten we wat slimmer zijn. Maar zoals ik eerder gezegd heb: we zijn ook niet gewend om zo vanuit een defensieve positie te koersen."