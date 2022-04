Alaphilippe vol lof voor Evenepoel: "Hij sneed de bochten perfect aan en zette me perfect af"

De kop is eraf voor dit seizoen wat betreft Julian Alaphilippe. In de Ronde van het Baskenland won hij de eerste rit in lijn, met dank aan een fenomenale Remco Evenepoel.

Alaphilippe werd prachtig gelanceerd door Evenepoel en haalde het uiteindelijk erg ruim in de sprint. "Ik zat goed geplaatst met de lastige bochten op het einde", aldus Alaphilippe in een eerste reactie. Perfect "Het liep prachtig voor ons, al waren er weinig ploegen die wilden werken. Het team heeft het perfect gedaan, met een sterke Evenepoel." "Hij heeft me perfect afgezet. Hij sneed de bochten perfect aan, het is meteen mijn eerste overwinning van het seizoen. Dat werd tijd, na de teleurstelling van gisteren."