Amstel voor vrouwen: Geen Vos, maar kán er wel een niet-Nederlandse winnen?

Door de vreemde plaats op de kalender geven enkele toppers forfait voor de Amstel Gold Race. Vooral de afwezigheid van Lotte Kopecky maakt dat de kans nog groter is dat een Nederlandse de Gold Race zal winnen.

De titelverdedigster Marianne Vos zal ook niet deelnemen aan de Amstel dit jaar. Net als Kopecky wil ze zich ten volle voorbereiden op Parijs-Roubax die volgende week op het menu staat.

Van Vleuten vs de rest?

Wat maakt dat Annemiek Van Vleuten de topfavoriete is om Marianne Vos op te volgen. Raar maar waar, de voormalige wereldkampioene won de Gold Race nog nooit. Ze stond al wel 3 keer op het podium in Valkenburg. Zowel in De Ronde als in de Strade botste ze in de sprint nog op Lotte Kopecky maar daar kan ze vandaag geen last van hebben.

Opvallend: de rensters krijgen in Nederlands Limburgs een koers voorgeschoteld die maar voor de helft zo lang is als die van de mannen: 128 kilometer. Aangezien ze net als de mannen op ongeveer hetzelfde parcours zitten, is het vooral logistiek een hele opgave om alles goed te orchestreren. De dames zullen in totaal 4x de Cauberg bedwingen.

Favorieten

Bij SD Worx hebben ze enkele ijzers in het vuur. Met Vollering hebben ze een sterke rensters die kan sprinten terwijl Reusser en Van Den Broek-Blaak vorige week al laten zien hebben in vorm te zijn. En wat dan te denken van Ashleigh Moolman.

Bij Trek rekent metn op wereldkampioene Elisa Balsamo maar ook veldrijdsters Lucinda Brand en Shirin Van Anrooij staan aan de start. Verder zal ook Karazyna Niewiadoma een vrouw zijn om rekening mee te houden in de finale.