Vertrouwen is groot bij Quick Step-Alpha Vinyl: "Vroeg of laat wint Remco zo'n zware rittenkoers van één week"

Na een zinderende slotetappe viel Remco Evenepoel net naast het podium in de Ronde van het Baskenland. Evenepoel zelf was zeer ontgoocheld maar de ploegleiding heeft het volste vertrouwen dat deze herboren Evenepoel in de toekomst nog mooie dingen zal laten zien.

Ja, een herboren Evenepoel want de jonge Belg zette zijn concurrenten zelfs onder druk in de afdaling. Net datgene dat hem verweten wordt niet te kunnen na enkele valpartijen. Ploegleider Klaas Lodewyck had altijd al vertouwen in de stuurmanskunsten van Evenepoel.

"Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat hij dat wel kan want hij doet het ook in de tijdritten. Maar als iedereen dat blijft zeggen, kruipt dat misschien wel in zijn hoofd. Nu was hij foutloos", klintk het bij Sporza.

De ploeg hamerde er vorige week regelmatig op dat de Ronde van het Baskenland de zwaarste rittenkoers van een week is. Op één zwak moment na reed Evenepoel een feilloze week zelfs. "Hij had op de slotklim even een slecht moment. Niet onbegrijpelijk want hij had ook al vroeger in de etappe veel moeten geven."

"We moeten rustig blijven werken zoals we bezig zijn. Vroeg of laat knoop hij dan aan met een overwinning in zo'n ronde", klinkt het veelbelovend.