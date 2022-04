Marc Sergeant stelt zich vragen bij Tim Wellens: "Hij moet dat allemaal leren"

Lotto Soudal maakte ook in de Amstel Gold Race geen al te goede indruk, zo moest Marc Sergeant vaststellen.

Victor Campenaerts leek op weg naar de vroege vlucht, maar werd plots uit het wiel gereden. “En net zoals in de Ronde van Vlaanderen ging het licht opnieuw uit bij de kaap van de 200 kilometer”, zegt Marc Sergeant aan Het Nieuwsblad. “Toeval? Zo niet, is dat zorgwekkend als je ooit wil scoren in langere wedstrijden dan Dwars door Vlaanderen.”

Sergeant stelt zich ook vragen bij Tim Wellens, van wie hij nochtans grote fan is. “Ik blijf ervan overtuigd dat hij dit soort topwedstrijden kan winnen. Alleen moet hij veel spaarzamer met zijn krachten omspringen. Bij het ingaan van de laatste 50 kilometer zie je hem tot tweemaal toe aanvallen.”

“Ik begrijp het: Tim is bang dat hij de Keutenberg niet zal overleven en wil daarom anticiperen. Maar je ziet waar het hem brengt. Nergens. Tim is veel te impulsief en dat betaal je cash. Hij zou net het vertrouwen moeten hebben dat hij wél met de besten meekan op de Keutenberg. Maar net daarvoor moet hij zijn krachten sparen. Zoals al die andere toppers wel doen.”