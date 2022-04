Kok en soigneur overgevlogen - Jasper Stuyven zet alles op alles om te winnen op verjaardag in Roubaix: "Verwacht geen cadeaus"

Jasper Stuyven heeft dit jaar nog geen leuk voorjaar kunnen rijden, door allerhande ziektekiemen voor Milaan - San Remo en een verkoudheid voor de Ronde van Vlaanderen onder meer. Maar hij geeft de moed niet op.

Jasper Stuyven wil er namelijk staan op zijn verjaardag, in Parijs-Roubaix: "Het is de eerste keer dat ik koers op mijn verjaardag en dan nog de wedstrijd die mij het nauwst aan het hart ligt", aldus Stuyven in Het Laatste Nieuws.

Toch verwacht hij geen cadeaus: “In Roubaix worden aan niemand geschenken uitgedeeld. Het is aan mij om ervoor te zorgen dat ik mijn verjaardag zo mooi mogelijk maak.”

Investering

Maar hij gaat er wel vol voor: "Ik heb zelfs een kok en een soigneur laten overvliegen om mij in ideale omstandigheden voor te bereiden. Je kan misschien zeggen: is dat niet wat overdreven?"

"Maar het zorgt ervoor dat ik enkel gefocust ben op mijn training en rust. Ik zie het als een investering om in Roubaix een mooi resultaat te behalen en mijn voorjaar te redden."