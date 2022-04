🎥 Ronde van Turkije blijft organisatorische warboel: peloton moet plots door wegenwerken rijden

De Ronde van Turkije is geen koers zoals een andere. De organisatie heeft het lastig. Wegenwerken, zelfs daar moet het peloton voor oppassen.

Het is al wel wat geweest in de Turkse rittenkoers. Bij het rijgedrag van de motards is het soms het hart vasthouden. Er werd al een zware valpartij veroorzaakt door een nietsvermoedende wandelaar en een late reflex van een steward.

In de zesde etappe was het alweer iets anders. In volle finale, op iets minder dan vijftien kilometer van de aankomst, kwam het peloton ineens wegenwerken tegen. De renners moesten tussen verschillende paaltjes lavern om overeind te blijven en kwamen op twee verschillende rijvakken terecht.

🚴🇹🇷 | Wow, plotseling een flinke portie wegwerkzaamheden! 🚧🚧 #TUR2022



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/oasPfBZAx2 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 15, 2022

Gelukkig slaagde iedereen er ook effectief in om recht te blijven en volgden er deze keer geen valpartijen. Al zal dat niet aan de organisatie te danken zijn.