Vorig jaar nog buiten tijd, dit jaar op het hoogste schavotje: Dylan Van Baarle soleert naar zege in Parijs-Roubaix, Van Aert tweede

Dylan Van Baarle heeft Parijs-Roubaix op zijn naam geschreven. Nadat zijn ploeg vanaf het begin van de dag de koers in handen nam, koos Van Baarle op het juiste moment voor de aanval. Op Carrefour de l'Arbre plaatste hij zijn finale versnelling en soleerde hij naar de overwinning.

Of het een normale Parijs-Roubaix was? Als u een Parijs-Roubaix vol pech, omwentelingen, platte banden en verrassingen als een normale Parijs-Roubaix beschouwt wel ja. Want ook dit jaar werd het heel vroeg koers.

Van Aert moet meteen achtervolgen (x3)

Met nog 210 km te gaan trokken de Ineos Grenadiers de boel op de kant en onstonden er waaiers. Veel renners misten de slag, onder hen ook Wout van Aert, Mathieu Van der Poel en Kasper Asgreen. Enkele kilometers voor het bos van Wallers kregen we dan toch een samensmelting en kon de koers opnieuw beginnen. Ondertussen was een groepje met onder meer Mohoric en Tom Devriendt weggereden van het peloton om de vlucht van de dag te vormen.

😈 Into the 𝗛𝗲𝗹𝗹 𝗼𝗳 𝗔𝗿𝗲𝗻𝗯𝗲𝗿𝗴 with the peloton! 😈

😈 Dans l’𝗘𝗻𝗳𝗲𝗿 𝗱'𝗔𝗿𝗲𝗻𝗯𝗲𝗿𝗴 avec le peloton! 😈#ParisRoubaix pic.twitter.com/1vOVyBI6v0 — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) April 17, 2022

Buiten voor Van Aert, die het Bos op de eerste rijen indook maar heel snel achteraan te vinden was. Uiteindelijk bleek dat Van Aert op de fiets van een ploegmaat door het bos moest fietsen.

Op viersterrenstrook Auchy-les-Orchies, net voor Mons-en-Pévèle, trok Van Hooydonck door en ontstond er een elitegroepje met onder meer Van Aert, Van der Poel, Stuyven, Van Baarle en Lampaert.

De samenwerking verliep goed ondanks een lekke band voor Van Aert op het asfalt. Ook Matej Mohoric kreeg vanuit de kopgroep een lekke band en belandde in het tweede groepje.

Trio kiest het hazenpad

Het leek wachten tot Carrefour de l'Arbre maar enkele kilometers voor de laatste strook van vijf sterren koos Yves Lampaert voor de anticipatie. Hij kreeg Van Baarle en Mohoric mee, in de achtergrond keken ze naar elkaar. Uiteindelijk rukten ook Van Aert en Küng zich los van de rest. Van der Poel zijn vat was af.

Op Carrefour de l'Arbre reed Van Baarle zijn twee compagnons de route vlot uit het wiel. Mohoric probeerde nog maar zag de Nederlander beetje bij beetje kleiner worden. Lampaert kwam niet uit het wiel van Van Baarle.

Solo naar de piste

Van Baarle reed telkens meer en meer weg. Mohoric en Lampaert moesten rich reppen om nog uit de klauwen van Van Aert te blijven maar door een harde val van Lampaert kwamen ze in de achtergrond opnieuw samen. Lampaert zelf verbeet de pijn en kroop opnieuw op de fiets maar moest de groep Van Aert laten rijden.

🚴🇫🇷 | Yves Lampaert komt hard ten val na contact met een supporter! 🤬🤬🤬🤬🤬 #ParisRoubaix



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/Z0zYnRJmZ6 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 17, 2022

Van Baarle stoomde echter door richting de piste en kon ten volle genieten van de aankomst in Roubaix. Nadat hij vorig jaar nog buiten tijd aan kwam in Roubaix, schrijft de Nederlander nu geschiedenis door de Helleklassieker op zijn naam te schrijven.

In de sprint voor de tweede plaats haalde Wout van Aert het voor Küng en Devriendt.