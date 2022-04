De analyse van Cancellara: "Het is niet dat Van Aert of Küng de benen niet hadden om Parijs-Roubaix te winnen"

Een Van Aert had zeker de benen om in Roubaix te winnen. Dat komt in de analyse van Cancellara onder meer naar voren. Van Aert stuitte echter op een superploeg.

De Zwitserse ex-prof buigt zich bij Cyclingnews over de Helleklassieker. "Het is niet dat Wout van Aert of Stefan Küng de benen niet hadden om Parijs-Roubaix te winnen. Het kwam er gewoon op neer dat Ineos perfect koerste."

"Ineos was de ploeg met de beste tactiek", vervolgt Cancellara. "Ze zetten de rest onder druk door het in de wind te doen scheuren. Wout, Stefan en de anderen konden terugkomen, maar de toon was gezet. Ineos nam steeds het voortouw."

LOF VOOR VAN BAARLE

Lof is er ook voor de man die het kon afmaken: Dylan van Baarle. "Hij was de beste renner van de sterkste ploeg. Hoe hij de finale reed, beviel mij. Net zoals in de Ronde van Vlaanderen anticipeerde hij slim. Hij las elke keer de situatie goed."