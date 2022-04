'Ronde van Vlaanderen-activist' doet opnieuw van zich spreken in België

Als u terugdenkt aan de Ronde van Vlaanderen, denkt u misschien ook terug aan de activist die toen aan de finish opdook in Oudenaarde.

Op bovenstaande foto is goed te zien hoe Mathieu van der Poel & co nog aan hun sprint voor de overwinning in de Ronde van Vlaanderen bezig waren en in de verte al een man op de weg loopt. Dat was een klimaatactivist die een shirt droeg met daarop de tekst 'Climate Justice Now'. Een dringende oproep voor gerechtigheid inzake het klimaat.

Gaan we deze persoon nu vaker zien bij grote sportevenementen in België? Dat zou wel eens kunnen, want deze namiddag was hij in Brussel in het Koning Boudewijnstadion van de partij tijdens de bekerfinale voetbal. Terwijl de wedstrijd nog aan de gang was, bond hij zich vast aan een paal van één van de doelen.

ANDERE TEKST

Opnieuw droeg hij een wit shirt met zwarte tekst. Deze keer stond op zijn shirt de vraag: 'Zullen onze kinderen niet sterven door deze kilmaatcrisis?' Het antwoord is voor later, maar de 'Ronde van Vlaanderen-activist' heeft zich zo toch weer doen opmerken. Enkele stewards begeleidden hem weg van het voetbalveld.