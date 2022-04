Brute pech: Belgische seizoensrevelatie breekt nekwervel tijdens Parijs-Roubaix

Brute pech voor een Belgische seizoensrevelatie, die zwaar ten val kwam tijdens Parijs-Roubaix en lang zal moeten revalideren.

Julie De Wilde zal een tijdje moeten revalideren na een zware valpartij in Parijs-Roubaix, waarbij een halswervel werd gebroken.

"Het gaat over twee kleine breukjes in haar zesde wervel, waardoor haar nek 3 à 4 weken gestabiliseerd moet worden", aldus haar team Plantur-Pura.

"Gelukkig zijn er niet nog meer gevolgen, want dit had veel erger kunnen zijn." We wensen de 19-jarige De Wilde alvast veel beterschap en een spoedig herstel.