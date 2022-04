Amstel Gold Race houdt vast aan dezelfde finish voor komende vijf jaar

De voorbije twee jaar zorgde de finish van de Amstel Gold Race voor discussie, maar de organisatie blijft er vertrouwen in hebben.

De finish van de Amstel Gold Race zal tot en met 2027 op dezelfde plaats in het Nederlandse Valkenburg blijven.

Sinds 2003 komt de Amstel Gold Race op die plek aan. "Twintig jaar geleden kozen wij ervoor om de finishlijn naar de gemeente Valkenburg aan de Geul te verleggen", zegt koersdirecteur Leo van Vliet. "Daar hebben we nog geen moment spijt van gehad. De Amstel Gold Race voelt zich thuis in Valkenburg en we verlengen daarom graag de samenwerking voor nog eens vijf jaren."

De voorbije twee jaar was er telkens discussie over wie gewonnen had, dat telkens na een fotofinish. Dit jaar was Kwiatkowski de beste, terwijl Cosnefroy eerst tot winnaar werd uitgeroepen.