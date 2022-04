Quinten Hermans doodeerlijk: "Neen, dat is nog niet helemaal verteerd"

Quinten Hermans is misschien wel een van de revelaties van het voorjaar en ook in Romandië toont hij opnieuw zijn vorm. Aan eerlijkheid ook geen gebrek bij de Belg.

Hermans eindigde in de eerste rit in lijn knap vijfde in de Ronde van Romandië, nadat hij dit weekend op het podium eindigde in Luik-Bastenaken-Luik.

"Ik zou dat podium inruilen voor een wereldtitel in het veld", is Hermans nu erg duidelijk in Extra Time Koers over de zaak.

Internet

Het WK in Fayetteville is nog niet vergeten: "Neen, dat is nog niet helemaal verteerd. Ik had erbij kunnen zijn denk ik."

Leerden we ook nog: in zijn eerste Tour wil hij gerust beste Belg proberen worden, al is het geen doel. En Girmay hoorde hij nog niet sinds Gent-Wevelgem: "Slecht internet in Eritrea ook vaak."