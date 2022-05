Harm Vanhoucke verduidelijkt zijn doelen in zijn favoriete grote ronde: "Vandaar mijn liefde voor de Giro"

Harm Vanhoucke is er opnieuw bij in de Giro, zijn favoriete grote ronde. Duidelijkheid is er ook over de doelen van het klimtalent van Lotto Soudal.

"Ik ga niet voor een klassement, wel voor een ritzege", aldus Vanhoucke over zijn ambities. "Vorig jaar was ik al dicht bij een ritzege. Het zou mooi zijn om nu wel een rit te winnen in de Giro. In de laatste week zijn er wel wat kansen voor ontsnappingen om voorop te blijven. In de tweede week misschien ook al een paar."

Kan de bergtrui ook iets voor hem zijn? "Misschien wel. Het hangt af van in welke ritten je in de ontsnapping zit. Als je in een rit veel punten kan pakken, wil ik er zeker voor proberen te gaan. Het is moeilijk om te zeggen of ik er een echt doel van ga maken, dat hangt af van de koers."

LIEVER GIRO DAN DE VUELTA

De Giro is zijn favoriete grote ronde en één van zijn favoriete wedstrijden tout court. Waarom juist? "Dit is mijn derde Giro en ik heb ook al twee keer de Vuelta gereden. In de Vuelta was ik telkens in niet heel goede vorm, ik hield er niet zo van. Warm weer ligt me ook niet zo goed. Het parcours van de Giro bevalt mij meer. Het is telkens zwaar, met veel beklimmingen, en zeker dit jaar."

Daarnaast spreekt ook het land waar het grootste deel van de wedstrijd in doorgaat hem aan. De voorbije twee jaar sloot Vanhoucke ook telkens zijn seizoen af op Italiaanse bodem. "Ik koers ook gewoon graag in Italië. De meeste koersen heb ik in Italië gereden. Vandaar mijn liefde voor de Giro."