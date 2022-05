Mathieu van der Poel krijgt meteen nieuwe rol nadat hij roze trui kwijt is

Mathieu van der Poel kwam in de vierde etappe van de Giro binnen op 23 minuten en verloor zo zijn roze trui.

Het was voorspeld en draaide ook zo uit. De Etna was duidelijk een maatje te groot voor Mathieu van der Poel, waardoor hij het roze moest afgeven.

Erger was het gesteld met Jakub Mareczko. De Italiaanse sprinter moest Tim Merlier vervangen in deze Giro, maar hij gaf op in de vierde etappe.

Omdat Mathieu van der Poel met 62 punten bovenaan het sprintklassement staat, krijgt hij meteen de taak van Alpecin-Fenix om die te verdedigen. We mogen MVDP de komende dagen dan ook verwachten in de sprints.