Miguel Angel Lopez geeft uitleg bij opgave: "Het spijt me echt"

De Colombiaan Miguel Angel Lopez gaf kort na de start van de vierde etappe in de Giro d'Italia op.

Zijn team Astana Qazaqstan liet dat weten. De eerste diagnose lijkt een peesontsteking aan de linkerquadriceps, zo meldde teamarts Emilio Magni. "De komende dagen wordt Lopez verder onderzocht om de oorzaak van de blessure te achterhalen en een passende behandeling op te starten."

Lopez was er alvast het hart van in. "Het is echt triest om de Giro op deze manier al na vier dagen te beëindigen", klonk het bij de renner. "De staf heeft al het mogelijke gedaan om me te helpen herstellen tijdens deze dagen, maar in wedstrijdomstandigheden was dat onmogelijk.”

“Ik hoopte van dag tot dag dat het beter zou gaan en ik het zou kunnen halen, maar vandaag kon ik de pedalen gewoon niet normaal indrukken door de pijn in mijn dij. Het spijt me echt dat ik de wedstrijd en mijn ploegmaats moet verlaten. Zij kwamen me hier helpen om voor het algemeen klassement te vechten, maar dat is wielrennen."

Lopez was één van de kanshebbers om het podium te halen in deze Giro.