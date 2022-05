In de Giro zijn er bovenaan nog kleine verschillen, maar er staan wel al enkele favorieten op grote achterstand

Na de 1e week kan er een 1e balans in het klassement opgemaakt worden. Bovenin zijn de verschillen beperkt, maar er zijn wel al enkele favorieten die al op een grote afstand volgen.

De 1e week in de Giro zit erop. Op de maandag van de 2e week is het rustdag. Ideaal dus om een 1e balans op te maken van het algemene klassement.

In de roze trui rijdt nog altijd Juan Pedro Lopez. Hij verbaasde zichzelf door de Blockhaus te overleven en kan nog wat langer in het roze blijven. De 1e achtervolger is Joao Almeida. Hij volgt op 12 seconden, maar ook andere favorieten zijn niet ver achter. Romain Bardet (14"), Richard Carapaz (15"), Jai Hindley (20"), Guillaume Martin (28") en Mikel Landa (29") volgen in het zog.

Andere favorieten hebben al iets meer van hun pluimen laten zien. Dat zijn Pello Bilbao (1'22"), Hugh Carty (4'22"), Giulio Ciccone (10'12"), Wilco Kelderman (11'02") en Simon Yates (11'11"). Al heeft die laatste last van zijn knie en zou het kunnen dat hij de Giro verlaat. Tom Dumoulin (18'06") had al na de Etna een kruis gemaakt over zijn klassement.

Opvallend: er staan nog enkele ouderen in het peloton kort bij de top van het klassement. Domenico Pozzovivo ging mee met de besten naar boven op de Blockhaus. Hij staat op 54 seconden. Ook Alejandro Valverde (1'23") en Vincenzo Nibali (3'04") staan met nog net buiten de top 10 nog op een goede plaats in het klassement.