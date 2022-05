Na zijn val in de Giro zit Jan Tratnik terug op de fiets

In de Giro was Jan Tratnik dit jaar de 1e opgever. Hij gaf op tijdens de 3e rit. Die opgave was het gevolg van een val tijdens de tijdrit een dag eerder. Achteraf bleek na onderzoek dat hij zijn rechterpols had gebroken, waardoor hij nog moeilijk zijn stuur kon vasthouden.

Via Twitter liet hij vandaag weten dat hij terug op de fiets zit: "De laatste scans tonen dat ik goed herstel. Ik heb wel nog pijn in mijn pols, maar dat houdt me niet tegen om te trainen."

Back in the game 😎 latest x-ray scans showed good recovery, so I can slowly start with trainings. Still some pain in my hand, but not enough to stop me from trainings. Thanks to all fans, medical staff and friends for support during these days. #ciclismo #cyclinglife pic.twitter.com/ltqGnQLHsg