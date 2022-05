De bergtrui is opnieuw in het bezit van Koen Bouwman: "Ik ga mijn uiterste best doen om deze trui te behouden"

Koen Bouwman heeft in de Giro opnieuw de bergtrui. Hij herovert die van Diego Rosa. "Ik zal mijn uiterste best doen om die trui te behouden", liet hij via zijn ploeg weten.

In het bergklassement van de Giro is er een nieuwe leider. Koen Bouwman heeft nu de blauwe bergtrui in zijn bezit. Al had hij die eerder in deze Giro al in zijn bezit. In de rit naar de Blockhaus verdrong Diego Rosa Bouwman van de 1e plaats in dat klassement. In de rit naar Cogne was het opnieuw haasje over. Bouwman heeft nu 109 punten. Rosa heeft er 92.

"Ik ben blij dat ik die trui opnieuw in mijn bezit heb", liet Bouwman via zijn ploeg weten. Hij pakte op de 1e klim in de rit naar Cogne de volle buit, maar op de 2e beklimming pakte hij geen punten meer. "Ik begon last te krijgen van mijn rug. Ik heb dan maar besloten om het rustiger aan te doen. Ook met het oog op de slotweek is dat een verstandige keuze. Er zijn nog heel wat zware beklimmingen. Ik ga dan ook mijn uiterste best doen om die trui te behouden."