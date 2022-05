Na een 2e plaats toch eens raak: Jan Hirt wint nu wel een rit over de Mortirolo

Jan Hirt won de rit naar Aprica die onder meer over de Mortirolo ging. In het verleden werd hij al eens 2e in een rit over de Mortirolo.

De rit naar Aprica over de Mortirolo was voor Jan Hirt. De laatste keer dat het Giropeloton de Mortirolo passeerde eindigde hij 2e in die rit. "Elke keer wil ik speciaal doen, als de Mortirolo op het parcours ligt", zei hij achteraf in het flashinterview. "Ik wist dat ik moest anticiperen. Dus ging ik meet in de vroege vlucht, maar door een scheur in de vlucht moest ik terugkeren op de Mortirolo"

"Op de laatste klim van de dag wist ik dat ik op het steilste stuk moest aanvallen", ging Hirt verder. "Op die klim had ik wel problemen met mijn versnellingen. Tijdens de afdaling had ik ook krampen. Ik was aan het lijden, maar ik vocht tot het einde."

"Een rit in de Giro winnen, was altijd mijn droom. Nu heb ik dat gedaan en kan ik eigenlijk stoppen, maar ik ga nog niet stoppen", zo maakte Hirt op het einde nog een grap.