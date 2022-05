PREVIEW: eerste deel van ferm drieluik in Giro-slot op het menu, roeren de klassementsmannen zich of niet?

De klassementsmannen staan voor een cruciaal drieluik in de Giro, dat over de eindzege en de podiumplaatsen zal beslissen. De vraag is of ze op de derdelaatste dag van de Giro wel hun kaarten op tafel zullen gooien.

Dat is helemaal niet zeker. Het heeft alles te maken met het feit dat de top van de Kolovrat, de zwaarste beklimming van de dag, op 39 kilometer van de aankomst ligt. Nadien is er dus nog genoeg tijd voor renners om uit de achtergrond terug te komen, wat wil zeggen dat de kans klein is dat er veel tijd gepakt kan worden ten opzichte van de concurrenten.

Op zeven kilometer van de aankomst komen de renners wel nog aan de voet van de Santuario di Castelmonte. Na een eerste oplopend stuk is er ook een kleine afdaling, vooraleer het opnieuw bergop gaat. Het is twijfelachtig of deze klim van tweede categorie zwaar genoeg is om vuurwerk te krijgen tussen de groten. Al weet je nooit, het bloijven de renners die de koers maken!

GELEIDELIJKE AANLOOP

Ze vertrekken in Marano Lagunare. De etappe kent een geleidelijke aanloop die licht stijgend is, vooraleer het dan echt bergop loopt op de Villanove Grotte, een klim van derde categorie. De Passo di Tanamea kan even zwaar worden ingeschat en zorgt voor een intermezzo op Sloveens grondgebied.

Nadien volgt de weg naar de vallei, maar niet zonder dat er af en toe nog een knikje in zit. Op de Kolovrat is het dan 10,3 kilometer klimmen aan 9,2%, waarna de afdaling de finale inzet. Aangezien dit wellicht nog niet dé beslissende slag onder de klassementsmannen lijkt te worden, maakt de ontsnapping een goede kans om voorop te blijven. Vluchters die hun mannetje staan in het gebergte, mogen dromen van winst in rit 19.