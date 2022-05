Evenepoel heeft het over 'vijf zeges in zeven dagen' nadat hij ook de beste is in Gullegem: "Een geweldige week"

Als een man met vijf zeges in zeven dagen kan Remco Evenepoel Gullegem Koerse verlaten. Daar zit dan ook een eindzege in een rittenkoers en een kermiskoers bij, maar die tellen ook.

'We gingen vrij vroeg in de ontsnapping. Ik kan niet zeggen dat dit het plan was, maar het heeft goed uitgepakt", blikte Remco Evenepoel tevreden terug op het koersverloop. "Er lagen lastige bochten op het parcours, we reden de hele tijd volle bak. Het was goed dat anderen kwamen aansluiten, want zo kon ik wat energie sparen."

KAT-EN MUISSPEL

Nadien brak een nieuwe fase in de wedstrijd aan. "Met een paar ronden te gaan begon het een kat-en-muisspelletje te worden. Er waren renners die aanvielen en anderen bleven dan weer achterop. Toen de snelheid weer naar omhoog ging, vertrok een kopgroep waar ik deel van uitmaakte. Ik merkte dat iedereen op zijn limiet zat, dus voor de laatste ronde plaatste ik een aanval waarbij ik voluit ging."

Evenepoel moet je niet leren om zo'n aanval tot een goed einde te brengen. "Ik kon het afmaken, ik ben blij met mijn vijfde overwinning in zeven dagen", verwijst de renner van Quick-Step naar zijn drie ritzeges en zijn eindzege in de Ronde van Noorwegen. "Het is een geweldige week geweest. Ik kijk er naar uit om nu wat te recupereren voor mijn volgende koers."