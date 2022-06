Cadel Evans na de Girozege van Jai Hindley: "Hij kan ook de Tour winnen"

Jai Hindley won dit jaar de Giro. Volgens Cadel Evans kan hij ook de Tour winnen. Dat vertelde hij aan Cycling News.

Dit jaar zal Jai Hindley de Tour de France niet rijden. De Vuelta staat bij hem op het programma, maar Cadel Evans denkt dat het mogelijk is om de Tour te winnen als hij die later eens zou rijden. Dat vertelde Evans in een interview aan Cycling News.

"Ik ben benieuwd hoe ver Hindley kan gaan", zei Evans, die zelf de Tour in 2011 won. "Maar de Giro en Tour zijn verschillende koersen. De Giro is fyiek zwaarder en het niveau ligt hoger. Ook is de internationale allure van de Giro de laatste jaren gestegen, maar de Tour is toch nog altijd van een ander niveau. Maar zeg nooit nooit, als ik Hindleys woorden zou herhalen."

"Het is ook de vraag of HIndley met de druk zal kunnen omgaan", ging Evans verder. "Hij zal nu niet meer onder de radar blijven, maar hij heeft wel een sterk team en dat is een voordeel. Ook is het goed om al vroeg een etappe te winnen. Dat geeft vertrouwen."