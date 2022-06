Wout van Aert blijft in het geel: "Vandaag start een nieuwe koers"

De zesde etappe in de Dauphiné was een behoorlijk lange etappe, waardoor Jumbo Visma zich niet te veel moeide in de debatten.

Zes vluchters maakten het mooie weer en konden uiteindelijk met een halve minuut voorsprong de finish in Gap bereiken. “Het was een lange dag”, zei Wout van Aert achteraf. “En hebben al de hele week gereden. We wilden liever een ontsnapping zien met een redelijk makkelijk einde voor het peloton, maar na een hectische start duurde het lang voordat de goede situatie zich ontvouwde.” Toch leek het alsof de sprint er nog zou komen. “Veel ploegen gingen voor de etappezege, maar ik denk dat ze te laat begonnen met achtervolgen. Voor ons is alles volgens plan verlopen.” Vandaag staan de Galibier en de Croix-de-Fer op de agenda. “De klimmersbenen zijn niet slecht, maar zaterdag is wat anders. Er zal een nieuwe koers starten en dan is het aan Primoz Roglic en Jonas Vingegaard.”