Roglič heeft de touwtjes stevig in handen: "Vingegaard reed indrukwekkend, het is nog geen uitgemaakte zaak"

Dit mag niet meer misgaan voor Primož Roglič. Zeker niet met een indrukwekkende Vingegaard aan zijn zijde. Al is de Sloveen nog op zijn hoede.

Roglič is de nieuwe leider in de Dauphiné, nadat hij tweede werd in de rit met aankomst in Vaujany. "Ik heb oprecht genoten van deze etappe. In deze streek won ik een aantal jaren geleden mijn eerste etappe in de Tour. Het winnen van de etappe had niet de grootste prioriteit, maar toch is het jammer dat ik de zege op een haar na mis. Carlos Verona verdiende de etappezege echter het meest."

Voor Jumbo-Visma was het vooral belangrijk dat in het klassement goede zaken gedaan werden. "Het team heeft echt uitstekend werk verricht. Jonas Vingegaard reed een indrukwekkende etappe." Nu rest enkel nog de slotrit. "Uiteraard wil ik daarin mijn leiderstrui verdedigen. Het is zeker nog geen uitgemaakte zaak, dus we zullen nog op onze hoede moeten zijn."

IEDERE DAG VERBETEREN

Slechts één versnelling had Roglič nodig om de andere klassementsmannen van zich af te schudden. Bemoedigend met het oog op de Tour. "Ik kwam naar deze Dauphiné om het goede gevoel te pakken te krijgen. Ik denk dat we met de ploeg op een heel goede weg zijn richting de aankomende doelen. Zelf verbeter ik nog iedere dag en ik voel dat de benen sterker worden. Dat is een goed teken."