Na een jaar afwezigheid terug naar de Tour: renner die al twee keer op podium eindigde staat aan Grand Départ

Een jaar afwezigheid is blijkbaar genoeg geweest. De Tour verwelkomt een renner die al twee keer podium reed binnenkort aan de Grand Départ.

Romain Bardet heeft op sociale media immers aangekondigd dat hij deel gaat nemen aan de Tour. "Het is heel boeiend om aan te kondigen dat ik aan de start van de Tour de France zal staan met Team DSM", schrijft de Fransman op Twitter.

"Ik kan niet wachten om binnen een paar weken in Kopenhagen aan de Grand Départ te staan", voegt Bardet er nog aan toe. Romain Bardet werd in 2016 al eens tweede in de Tour en in 2017 derde. In de jaren nadien bleven zulke prestaties uit. Daarom volgde in 2021 een ommezwaai, met een overstap naar DSM en het rijden van Giro en Vuelta in plaats van de Tour.

Really excited to announce that I will line up at @LeTour with @TeamDSM.

Can’t wait to be at the Grand Depart in Copenhagen in a few weeks @Webex ! pic.twitter.com/W1ieUCPQy2 — Romain Bardet (@romainbardet) June 13, 2022

Eerder dit jaar was Bardet bezig aan een goede Giro, tot hij als vierde in de stand onwel de koers moest verlaten. Ondertussen is de klimmer dus genezen en klaar om binnen enkele weken aan de Tour de France te beginnen.