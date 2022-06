Straks ook in de Tour? Wout van Aert domineert puntenklassement en pronkt aan eind Dauphiné met groene trui

Als de Dauphiné een voorbode was voor de Tour, zit het goed. Wout van Aert heeft de groene trui in de Dauphiné alvast veroverd.

Zonder daar in deze rittenkoers een specifiek doel van te maken, mag Wout van Aert zich met overtuiging de groene man noemen. Al na de eerste dag stond Van Aert bovenaan het puntenklassement en dat is in het vervolg van de wedstrijd niet meer veranderd.

DANKZIJ SPRINTZEGES EN REGELMAAT

Onder meer twee overwinningen in de sprint droegen daar aan bij. Daarnaast deed Van Aert het door zijn enorme regelmaat vanzelf uitstekend in dit nevenklassement. Enkel Ethan Hayter van Ineos bleef min of meer in de buurt, maar om zijn puntentrui moest Van Aert zich eigenlijk nooit zorgen maken.

Dat maakte ook dat Wout van Aert na afloop van de Dauphiné nog eens mocht deelnemen aan de podiumceremonie en definitief de groene trui mocht meenemen. Een scenario dat de Belg van Jumbo-Visma ook voor ogen heeft voor de Tour de France.

Top 5 puntenklassement Dauphiné:

1. Wout van Aert 88 punten

2. Ethan Hayter 74 punten

3. Edvald Boasson Hagen 46 punten

4. Hugo Page 44 punten

5. Pierre Rolland 36 punten